Нарышкин обвиняет Запад в "агрессивном вмешательстве" в дела России и Белоруссии

Минск. 9 июля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил об агрессивных попытках вмешательства западных стран во внутренние дела России и Белоруссии.

"Часть времени мы уделили такой проблеме, как попытка западных стран, спецслужб этих стран довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо", - заявил Нарышкин во вторник в Бресте после встречи с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком.

Главу СВР цитирует госагентство БелТА.

Нарышкин подчеркнул, что с целью предотвращения таких попыток спецслужбы России и Белоруссии создают совместную оборону. "Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств и граждан, выстраиваем специальную оборону. Результаты совместной деятельности очень хорошие", - сказал он.

При этом глава СВР отметил: "Мы понимаем, что нам нужно усиливать взаимодействие и потенциал специальных служб".

Во вторник в Бресте состоялось очередное заседание совместной коллегии КГБ Белоруссии и СВР России. В числе приоритетных тем на коллегии обсуждалось противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.