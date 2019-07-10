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10.07.2019
Военное обозрение

В Чёрном море - учения НАТО, а в Очакове - новый оперативный центр ВМСУ

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В Черном море началась вторая фаза военно-морских учений Sea Breeze 2019. Корабли НАТО покинули порт Одессы после короткого перерыва и вышли в море для отработки задач в рамках учений. Об этом сообщают украинские СМИ.

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com/

Группировка кораблей НАТО, в которую на время учений входят ракетный эсминец ВМС США Carney, эсминец британского Королевского ВМФ Duncan, канадский фрегат Toronto, румынский фрегат Regele Ferdinand и французский фрегат Courbet, покинули порт Одессы и вышли в Черное море для отработки второй фазы учений Sea Breeze 2019. Какие именно сценарии будут разыграны во время маневров, не сообщается.

Находящийся в акватории Черного моря большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, к учениям не присоединился, он также занимается ведением радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

Как ранее сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, все находящиеся в акватории Черного моря корабли НАТО взяты под непосредственный контроль силами и средствами Черноморского флота, их действия внимательно отслеживаются. В назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион", а также ведется радиоэлектронное сопровождение.

Между тем в украинском Очакове открылся оперативный центр Военно-морских сил Украины, построенный американцами. Как ранее сообщалось, центр будет координировать действия ВМСУ и вести наблюдение за российскими кораблями, в том числе и для "партнеров из США".

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com/

Сообщается, что в настоящее время американские специалисты ведут работы по обустройству порта Очакова для приема в будущем кораблей НАТО и США. После окончания стройки специалисты из США переберутся в Николаев, где будут строить инфраструктуру для ВМСУ.

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