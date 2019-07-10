На авиабазе Хмеймим появился необычный истребитель

Делегация Липецкой области приняла участие в открытии памятника истребителю МиГ-21 на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Монумент установлен на улице, носящей имя Героя России Олега Пешкова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Появление на спутниковых снимках авиабазы самолета непривычных очертаний вызвало легкий ажиотаж в Сети, продолжавшийся несколько дней - до тех пор, пока не выяснилось, что это памятник. Присутствие липчан на церемонии открытия объясняется тем, что летчики Липецкого авиацентра регулярно - в том числе и сейчас, - несут в Хмеймим боевую службу. Наконец, из Липецка был и подполковник Олег Пешков, погибший в небе Сирии осенью 2015 года. Его бомбардировщик Су-24 сбила ракета, выпущенная турецким истребителем.

- Очень символично, что сегодня на всем известной базе Хмеймим мы установили стелу самолету, который также известен всему миру. Более 11 тысяч таких самолетов было произведено. Этот памятник будет вдохновлять наших летчиков, - рассказал на церемонии открытия памятника начальник Липецкого авиацентра ВКС России генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Липчане привезли военным подарки, а глава региона Игорь Артамонов рассказал о переменах, которые ждут летчиков по возвращении домой. На территорию жилого городка авиацентра ремонтируют дороги и стадион.

Справка "РГ"

МиГ-21 - самый массовый в истории истребитель третьего поколения. Самолет поднялся в небо в 1958 году и до сих пор стоит на вооружении 20 стран мира. За характерный внешний вид советские летчики прозвали истребитель "балалайкой".

Антон Валагин (Липецк)