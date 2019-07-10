Войти
10.07.2019
Lenta.ru

С-500 пообещали "сложное обслуживание"

502
0
0
Источник изображения: Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 "Прометей" будет включена ремонтная машина, что позволит поддерживать систему в боевой готовности без привлечения специальных ремонтных команд. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

"Унифицированный мобильный комплекс диагностирования, техобслуживания и войскового ремонта техники противовоздушной и противоракетной обороны будет нести на борту все необходимые запчасти", — пишет газета.

Издание отмечает, что "когда С-500 начнут поступать в войска, обслуживать их старым способом станет еще сложнее".

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что С-500 "Прометей" готов к серийному производству.

Согласно имеющимся данным, С-500 "Прометей" отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-500
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
26.06.2019
Мантуров сообщил о готовности к серийному производству С-500
26.04.2019
Система ПВО С-500 поступит на вооружение армии в 2020 году
26.03.2019
В России раскрыли новые возможности "Адмирала Нахимова"
28.03.2011
Наш флот превзойдет американский. Но только по типажу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"