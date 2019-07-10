С-500 пообещали "сложное обслуживание"

В состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 "Прометей" будет включена ремонтная машина, что позволит поддерживать систему в боевой готовности без привлечения специальных ремонтных команд. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

"Унифицированный мобильный комплекс диагностирования, техобслуживания и войскового ремонта техники противовоздушной и противоракетной обороны будет нести на борту все необходимые запчасти", — пишет газета.

Издание отмечает, что "когда С-500 начнут поступать в войска, обслуживать их старым способом станет еще сложнее".

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что С-500 "Прометей" готов к серийному производству.

Согласно имеющимся данным, С-500 "Прометей" отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.