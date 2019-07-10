Вертолёт-беспилотник заступил на боевое дежурство

ВМС США существенно расширили возможности своей палубной авиации. Вчера, 8 июля, портал flightglobal.com сообщил о том, что американское военное командование объявило о первоначальной боевой готовности беспилотного вертолёта MQ-8C Fire Scout.

В военном ведомстве указывают, что MQ-8C совершил уже более 700 вылетов, проведя в воздухе более 1500 часов. Таким образом, за пять минувших лет программа разработки MQ-8C Fire Scout продвинулась от посадки на имитируемую палубу до возможности полноценного использования в боевых условиях.

Беспилотник MQ-8C Fire Scout. Источник изображения: flightglobal.com

Беспилотник MQ-8C Fire Scout предназначен для действий в паре с вертолётом MH-60 и существенно расширяет его возможности. MQ-8 в модификации "C" может проводить в полёте до 12 часов, отдаляться от оператора на расстояние до 150 морских миль и нести полезную нагрузку свыше 300 кг.

MQ-8C Fire Scout собирается на базе вертолёта Bell 407 и по большинству параметров превосходит своего предшественника MQ-8B. Командование ВМС США планирует активно использовать связку "вертолёт и беспилотник" для повышения безопасности пилотов при выполнении боевых задач. Ранее подобное решение было реализовано для ударного вертолёта AH-64 Apache и беспилотного вертолёта AH-6 (модификация A/MH-6X Mission Enhanced Little Bird). Беспилотником может удалённо управлять второй пилот "Апача".