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10.07.2019
Интерфакс-АВН

ЕС выразил обеспокоенность в связи с нарушениями Сирией обязательств по конвенции о химоружии

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Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото
Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз обеспокоен тем, что Сирия продолжает нарушать обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия, говорится в заявлении, распространенном посольством Финляндии в Нидерландах.

"ЕС выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися нарушениями Сирийской Арабской Республикой своих обязательств как страны-участника КХО (Конвенции о запрещении химического оружия, - "ИФ")", - говорится в заявлении дипмиссии председательствующей в ЕС Финляндии.

Сирия, согласно заявлению ЕС, не смогла предоставить полную декларацию о запасах химического оружия, а также уничтожить все свое химическое оружие и объекты, где оно производится.

"Мы призываем Сирийскую Арабскую Республику в полной мере сотрудничать с техническим секретариатом ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, - "ИФ"), как того требует конвенция", - говорится в заявлении.

ЕС, говорится в заявлении, берет во внимание доклады ОЗХО о прогрессе, проделанном в устранении сирийской программы по созданию химоружия. Также ЕС высказывает поддержку миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия, работающей в Сирии.

ЕС полностью доверяет профессионализму и эффективности миссии по установлению фактов, в том числе в вопросе инцидента с предполагаемым использованием хлора в сирийском городе Дума.

В марте 2019 года ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Сирия
Финляндия
Проекты
Евросоюз
Химоружие
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