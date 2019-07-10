В Подмосковье проходит финал Всероссийской военно-спортивной игры "Победа"

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Во вторник в 1-м мотострелковом полку Таманской дивизии состоялось открытие финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Участников состязаний поздравил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс"..

"Не случайно сегодня игра "Победа" продолжает традиции "Зарницы", на которой выросло несколько поколений в нашей стране. Качества, которые воспитывают эти игры, помогают молодым людям находить призвание, знать историю страны и гордиться ее героями", - отметил Картаполов на церемонии открытия.

В этом году в "Победе" принимают участие 78 команд со всей страны, информирует Минобороны. "Состязания пройдут в 6 дисциплинах: "Визитка", "Статен в строю - силён в бою", "Ратные страницы истории Отечества", "Военизированная эстафета", "Огневой рубеж" и "Дорога победителей", - говорится в сообщении.

Среди участников игры - юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций.

Церемония закрытия пройдёт 13 июля на территории подмосковного парка "Патриот".