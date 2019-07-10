В Подмосковье проходит финал Всероссийской военно-спортивной игры "Победа"
Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Во вторник в 1-м мотострелковом полку Таманской дивизии состоялось открытие финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Участников состязаний поздравил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс"..
"Не случайно сегодня игра "Победа" продолжает традиции "Зарницы", на которой выросло несколько поколений в нашей стране. Качества, которые воспитывают эти игры, помогают молодым людям находить призвание, знать историю страны и гордиться ее героями", - отметил Картаполов на церемонии открытия.
В этом году в "Победе" принимают участие 78 команд со всей страны, информирует Минобороны. "Состязания пройдут в 6 дисциплинах: "Визитка", "Статен в строю - силён в бою", "Ратные страницы истории Отечества", "Военизированная эстафета", "Огневой рубеж" и "Дорога победителей", - говорится в сообщении.
Среди участников игры - юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций.
Церемония закрытия пройдёт 13 июля на территории подмосковного парка "Патриот".
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Хочется верить, что когда-нибудь все нынешние флаги и значки юнармии соберут и бросят к подножию мавзолея, как это уже было в истории. Сегодняшняя эмблема юнармии - позор России. Поганой харе орла третьего рейха не место на знаменах настоящих российских патриотов.
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