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10.07.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные провели разведку и условное бомбометание в Чёрном море на фоне манёвров стран НАТО и их союзников

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Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море.
Источник изображения: © Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) провела разведку и отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника, сообщил официальный представитель СФ Алексей Рулев.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки подразделения морской авиации и ПВО ЧФ отработали поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника", - сказал Рулев.

Он пояснил, что на начальном этапе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Форпост" и "Орлан" обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировали большие десантные корабли "Азов", "Цезарь Куников" и ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны".

"Получив целеуказания от БЛА, фронтовые бомбардировщики Су-24 и тяжёлые истребители Су-27 авиационных соединений ЧФ и Южного военного округа выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания", - сообщил Рулев.

Также в ходе учения летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

В учениях были задействованы пять самолётов и два беспилотных летательных аппарата из состава подразделений морской авиации и экипажи четырех кораблей Черноморского флота.

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