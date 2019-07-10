Поставки ЗРС С-400 Индии могут быть завершены к 2025 году

ЦАМТО, 9 июля. Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Схема согласована, и я надеюсь, что первый платеж будет вскоре перечислен индийской стороной", – сказал В.Дрожжов.

По его словам, если в этом году придет аванс, то через 24 месяца первый комплект должен быть поставлен.

"Думаю, к концу 2020-началу 2021 года первая система должна быть поставлена. После первого комплекта последующие должны поставляться с определенной периодичностью в течение последующих нескольких лет, то есть до 2024-2025 года все системы Индия должна получить", – пояснил замдиректора ФСВТС.

Он подчеркнул, что Россия всегда была добросовестным исполнителем всех контрактов со всеми партнерами, поэтому Москва, естественно, будет поставлять полный комплект этой системы.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций США на поставку С-400, он сообщил, что выбор Индией российских комплексов, несмотря на явное противодействие Вашингтона, еще раз показывает уникальность С-400.

"У нас уже имеется достаточное количество обращений не только от Турции, Индии и Китая, но и от других стран на поставку этой системы. Я могу с уверенностью подтвердить, что характеристики С-400 намного превышают все аналоги из США и других стран", – цитирует "РИА Новости" В.Дрожжова.

Как напоминает агентство, в начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 млрд. долл.

"РИА Новости" отмечает, что реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.

Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.