Портфель заказов Индии на российское оружие и военную технику составляет порядка 14 млрд. долларов

ЦАМТО, 9 июля. Портфель заказов Индии на российское оружие и военную технику составляет порядка 14 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов.

"Есть перспективные проекты по созданию совместных предприятий. "БраМос" уже себя хорошо зарекомендовал, создано СП по производству Ка-226, совсем недавно было создано СП по производству автоматов Калашникова. Можно отметить, что в настоящее время имеется большой портфель заказов на поставку российских вооружений и военной техники в Индию, он составляет порядка 14 млрд. долл.", – сказал В.Дрожжов.

Он подчеркнул, что ВТС – одно из важнейших направлений взаимодействия между Россией и Индией. "Конечно, мы заинтересованы, чтобы с индийской стороной развивать долгосрочные проекты. Одним из таких направлений является содействие в реализации программы Make in India. Мы полностью поддерживаем это направление и в настоящее время прорабатываем с индийскими коллегами возможные проекты сотрудничества. Мы совсем недавно провели заседание рабочей группы по послепродажному обслуживанию", – цитирует "РИА Новости" В.Дрожжова.

Он также сообщил, что стороны договорились ускорить подготовку к подписанию межправсоглашения о производстве запасных частей на территории Индии. "В настоящее время данный проект соглашения проходит процедуру согласования в России. Считаем, что подписанное соглашение даст хорошую правовую основу для производства запчастей для военной техники в Индии. Соглашение также даст возможность нашим предприятиям, которые осуществляют производство комплектующих в РФ, передавать соответствующие технологии и оборудование, чтобы организовывать производство ЗИП в Индии", – сказал замдиректора ФСВТС.

По его словам, межправсоглашение будет универсальным и включать все основные платформы, по которым осуществляется взаимодействие в военно-технической отрасли: авиацию (самолеты, вертолеты), бронетанковое вооружение, морскую тематику, противовоздушную оборону и, как отдельную составляющую, авианосец "Викрамадитья", отмечает агентство.

"Мы предлагали подписать отдельные межправсоглашения по шести направлениям сотрудничества в отдельности, но индийская сторона приняла решение объединить их в одно, и мы пошли на это", – цитирует "РИА Новости" В.Дрожжова.