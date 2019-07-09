Китайские гиперзвуковые ракеты: насколько сильно США стоит волноваться по поводу футуристического оружия? (Newsweek, США)

США, Россия и Китай инвестируют огромные средства в гиперзвуковые технологии. Однако Пентагон проявляет наибольшую медлительность в этом вопросе, и военные руководители предупреждают, что США могут отстать от своих оппонентов, особенно если речь идет о гиперзвуковых ракетах, способных нести ядерный заряд. В распоряжении Китая уже есть весьма опасный арсенал дозвуковых, сверхзвуковых и баллистических ракет.

Очередное пропагандистское видео, опубликованное недавно китайскими вооруженными силами, вновь привлекло всеобщее внимание к самым современным и самым опасным технологиям этой страны - к гиперзвуковому оружию.

Гиперзвуковое оружие способно развивать невероятную скорость, и - в отличие даже от самых современных баллистических ракет - оно может маневрировать во время полета. То есть это оружие имеет очень большую дальность, и его намного сложнее отследить и остановить.

США, Россия и Китай инвестируют огромные средства в гиперзвуковые технологии. Однако Пентагон проявляет наибольшую медлительность в этом вопросе, и военные руководители предупреждают, что США могут отстать от своих авторитарных противников, особенно если речь идет о гиперзвуковых ракетах, способных нести ядерный заряд.

США до сих пор обладают самой сильной армией в мире, а американский военный бюджет превышает военные бюджеты следующих семи крупнейших стран, вместе взятых. Поэтому противникам Америки приходится искать более технологичные методы, чтобы уравнять силы - как минимум на местном или региональном уровне - и положить конец военной гегемонии США.

Особенно это характерно для Китая, вложившего огромные деньги в модернизацию своих вооруженных сил. Пекин быстрыми темпами создает мощную современную армию, которая, однако, все еще уступает армии США.

Тем не менее, Китай тратит средства в первую очередь на то, чтобы использовать слабости США и добиться господства в Восточной Азии. Пекин надеется, что гиперзвуковое оружие станет ключевым элементом в этой его подрывной стратегии.

Существует два типа гиперзвукового оружия - крылатые ракеты и планирующие боевые блоки. И те, и другие способны развивать скорость более 1 Маха и маневрировать во время полета. Из-за этого их трудно сбить, но это также значит, что предугадать, по какой именно цели они нанесут удар, крайне сложно.

Гиперзвуковые планирующие боевые блоки запускаются посредством баллистической ракеты, и у гиперзвукового компонента нет собственного двигателя. Крылатые ракеты можно запускать с истребителей или кораблей, и у них есть собственные двигатели. Оба эти вида гиперзвукового оружия можно оснащать как ядерными, так и неядерными боеголовками.

Китай работает над созданием обоих видов гиперзвукового оружия. Как говорит Дуглас Барри (Douglas Barrie), старший научный сотрудник в Международном институте стратегических исследований, Пекин сможет развернуть гиперзвуковые планирующие боевые блоки в течение "нескольких лет".

В распоряжении Китая уже есть внушительный арсенал дозвуковых, сверхзвуковых и баллистических ракет. И для противников Китая этот весьма напряженный сценарий усугубляется перспективой появления гиперзвуковых планирующих боевых блоков.

По словам Барри, гиперзвуковые планирующие боевые блоки "летят на такой высоте, которую существующие системы радаров не всегда охватывают, а учитывая их скорость, они существенно сокращают время на реакцию и принятие решений с обороняющейся стороны. Если Китай продолжит действовать в том же духе и развернет гиперзвуковые крылатые ракеты, тогда оборона превратится в еще более сложную задачу".

"Любая система, позволяющая сократить время на реакцию и принятие решений, потенциально может привести к дальнейшей дестабилизации, - продолжил Барри. - Интерес Китая к гиперзвуковым планирующим боевым блокам, вероятнее всего, объясняется стремлением противостоять системам ПРО, которые уже развернуты или могут быть развернуты в Индо-Тихоокеанском регионе".

Гиперзвуковое оружие станет ключевым элементом военной стратегии Китая. Проецирование американской военной мощи зависит от наличия баз в регионе и от авианосцев. Как объяснил Джеймс Босботинис (James Bosbotinis), руководитель британской компании JB Associates и эксперт в вопросах обеспечения безопасности в море и воздухе, гиперзвуковое оружие будет направлено именно против таких "ценных" мишеней - в первую очередь в тех случаях, когда потребуется обойти системы ПРО.

По словам Босботиниса, "пункты, где находится военно-политическое руководство, ключевые центры оперативного управления, подземные убежища, военно-воздушные базы, объекты с критическим временем существования, такие как ракеты мобильного базирования", а также морские цели попадут в список наиболее вероятных мишеней.

Босботинис добавил, что, как только это оружие будет развернуто, оно позволит Китаю существенно увеличить его ударный потенциал в Восточной Азии. К примеру, планирующий боевой блок DF-17 (по классификации Пентагона WU-17) будет иметь дальность от 1800 до 2500 километров. Ожидается, что эта система поступит на вооружение к 2020 году, став первой в мире подобной системой, поступившей на вооружение.

По словам Босботиниса, гиперзвуковое оружие кажется весьма грозным, однако его не стоит считать "панацеей или чем-то неодолимым. Нанесение точного удара по очень далеким целям зависит от эффективности подкрепляющей цепочки, включающей в себя разведку, наблюдение и рекогносцировку, которая сама по себе уязвима".

Более того, США уже наступают Китаю на пятки. Возможно, военные чиновники обеспокоены тем, что Америка не возглавляет гонку в области гиперзвукового оружия, однако она вовсе не бездействует.

Уже появились снимки американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon, которая будет запускаться с американских бомбардировщиков и которая, по некоторым данным, сможет развивать скорость до 20 Махов, то есть быть в четыре раза быстрее российских и китайских ракет. В настоящее время США проводят испытания этого оружия.

По некоторым данным, в рамках другого проекта - проекта по созданию гиперзвукового обычного оружия Hypersonic Conventional Strike Weapon - гиперзвуковая ракета воздушного базирования поступит на вооружение уже к 2022 году. Между тем секретное Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США работает над созданием тактического планирующего блока с ускорителем и гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем.

Хотя США, возможно, отстают от Китая и России в вопросе создания гиперзвукового оружия, способного нести ядерный заряд, считается, что у Пентагона все еще сохраняется преимущество в области оружия, способного нести неядерную боевую часть. Как пишет издание "Бизнес инсайдер", это вписывается в военную доктрину США, хотя неядерное гиперзвуковое оружие требует большей точности и, соответственно, более тщательных исследований.

Дэвид Бреннан (David Brennan)