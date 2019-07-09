Компания Saab заключила с Минобороны Швеции рамочное соглашение на поставку гранатометов "Карл Густав" M4

ЦАМТО, 8 июля. Компания Saab объявила о подписании с Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) рамочного соглашения на поставку ВС страны 84-мм ручных противотанковых гранатометом "Карл-Густав" версии M4.

Соглашение позволяет FMV размещать заказы на поставку "Карл-Густав" M4 в течение 10-летнего периода.

Стоимость начального заказа на поставку гранатометов M4 ВС Швеции составляет около 330 млн. шведских крон (36,3 млн. долл.). Поставки в рамках первого заказа должны быть выполнены в течение 2020-2023 гг.

По заявлению компании, на текущий момент заказчиками "Карл-Густав", первая версия которого была принята на вооружение в 1948 году, являются около 40 государств мира.

Как сообщал ЦАМТО, Saab впервые продемонстрировала новую версию 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 в сентябре 2014 года. Она отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг – на 30% легче, чем М3 и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Перекомпоновка позволила сократить длину M4 со 106,5 (M3) до 100 см, что также способствовало снижению веса.

Для улучшения эргономичности внедрены различные улучшения, включая складную ручку для переноски, накладки для размещения на плече, переднюю рукоятку. Компания интегрировала дополнительные компоненты для обеспечения безопасности применения M4, что позволяет нести гранатомет заряженным и сокращает время реагирования на угрозы. Оснащение системой учета выстрелов позволяет исключить ошибки при определении оставшегося срока службы РПГ.

В комплектации M4 сохраняется стандартный вспомогательный прицел M3, но дополнительно Saab предлагает интегрированный на шину MIL-STD-1913 Picatinny вспомогательный коллиматорный прицел. Преимуществом его применения является возможность нацеливания оружия в очках ночного видения в темноте без отдельного крупногабаритного прицела.

Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели. Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Кроме того, для новой системы вооружения разрабатываются программируемые боеприпасы.

В 2018 году Агентство FMV оформило первый заказ на поставку "Карл Густав" M4 для Вооруженных сил Швеции. Подписанное теперь рамочное соглашение является началом закупки более крупных партий, что в конечном итоге позволит полностью перевооружить ВС Швеции на последнюю версию гранатомета.

Рамочное соглашение позволяет FMV размещать заказы на поставку гранатометов для ВС Швеции быстро и по более выгодным ценам. Кроме того, в рамках этого соглашения закупки также могут осуществлять вооруженные силы Эстонии и Латвии. Всего с 2014 года Saab подписала контракты на поставку "Карл Густав" M4 с 11 странами мира.