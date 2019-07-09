ОАЭ заявили о сокращении военного присутствия в Йемене и переходе к мирному плану

Бронемашина с колесной формулой 8х8 и боевым модулем от российской БМП-3 армии Объединенных Арабских Эмиратов на территории Йемена.

Дубай. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенные Арабские Эмираты объявили о сокращении числа своих военнослужащих, участвующих в операциях в Йемене, и о переходе от военной стратегии к мирному плану, сообщают западные СМИ.

"Нужно очень много сделать, чтобы отойти от того, что я бы назвал военной стратегией, к мирному плану, и я думаю, это то, чем мы сейчас занимаемся", - заявил журналистам в понедельник высокопоставленный источник в руководстве страны.

Он добавил, что именно для этих целей ОАЭ снизили численность воинского контингента в Йемене.