Румыния докупает F-16

Военно-воздушные силы Румынии продолжают замещать советские истребители американскими. Вчера, 7 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что румынский парламент одобрил закупку дополнительной партии истребителей F-16A/B.

Дополнительная закупка состоялась после того, как румынский министр обороны Габриэль Леш объявил о намерении полностью заменить имеющиеся на вооружении советские истребители американскими. По словам министра обороны, потребность ВВС Румынии составляет 36 истребителей F-16.

Истребитель F-16 ВВС Румынии. Источник изображения: defence-blog.com

Как и предыдущие 12 истребителей F-16, новая партия из 5 единиц будет поставлена из Португалии в модификации Block 15 Mid-Life Upgrade (MLU). Кроме того, румынское правительство запросило у США пакет оборудования и услуг для своего парка F-16.

Истребитель F-16 был разработан в 70-е годы. За всё время производства выпущено более 4500 единиц этого самолёта, которые состоят на вооружении в 25 странах. Впервые модификация F-16V была показана в 2012 году на авиасалоне в Сингапуре. В корпорации Lockheed Martin утверждают, что на сегодняшний день F-16V (Viper) — самый высокотехнологичный истребитель четвёртого поколения.