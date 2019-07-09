Не пора ли ввести квоты на обязательную покупку продукции ОПК - Борисов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов предложил ввести в федеральный закон о госзакупках преференции для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в виде квот на обязательную покупку их продукции.

Об этом он заявил, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", которая проходит в рамках выставки ИННОПРОМ.

По его словам, "в 44-м федеральном законе, может быть, есть смысл оказать явные преференции российскому производителю, в первую очередь, предприятиям ОПК".

В то же время он оговорился, что в такой ситуации есть риск получить монополиста, который будет задирать цены и выпускать некачественную продукцию. Борисов назвал задачей властей меры по недопущению такого положения дел.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема мероприятия в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг РФ и правительство Свердловской области.