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09.07.2019
Военно-промышленный курьер

Не пора ли ввести квоты на обязательную покупку продукции ОПК - Борисов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов предложил ввести в федеральный закон о госзакупках преференции для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в виде квот на обязательную покупку их продукции.

Об этом он заявил, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", которая проходит в рамках выставки ИННОПРОМ.

По его словам, "в 44-м федеральном законе, может быть, есть смысл оказать явные преференции российскому производителю, в первую очередь, предприятиям ОПК". 

В то же время он оговорился, что в такой ситуации есть риск получить монополиста, который будет задирать цены и выпускать некачественную продукцию. Борисов назвал задачей властей меры по недопущению такого положения дел.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема мероприятия в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг РФ и правительство Свердловской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
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