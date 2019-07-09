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09.07.2019
ЦАМТО

Российские ЗРС С-400 готовят к отправке в Турцию, заявил Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 8 июля. Российская сторона ведет подготовку к отправке в Турцию зенитных ракетных систем С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 8 июля турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Как сообщил в минувший четверг его пресс-секретарь Ибрагим Калын, поставки С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни.

"Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о которых мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно. Где ЗРС будут размещены в Турции? Этим занимаются соответствующие ведомства: Минобороны, Генштаб. Они примут решение", – сказал Эрдоган журналистам.

По словам турецкого лидера, доставлять российские системы ПВО будут самолетами. Он выразил надежду, что размещение в Турции ЗРС С-400 "пойдет на пользу стране и всему региону", – передает "РИА Новости".

Как сообщил 8 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президенты России и Турции обсуждали вопросы поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 во время телефонного разговора.

"Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации", – сказал Д.Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация с поставками С-400 в Турцию находится "на должной стадии", – передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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