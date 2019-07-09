Борис Обносов: внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к истребителям пятого поколения

ЦАМТО, 8 июля. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к истребителям пятого поколения, что накладывает существенные ограничения на габаритные параметры и условия пуска.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил генеральный директор КТРВ Борис Обносов, отвечая на вопрос о том, какое вооружение получит Су-57.

По его словам, "для нас это был определенный вызов. Налажено конструктивное взаимодействие с руководством Компании "Сухой". Ведется очень напряженная работа в этом направлении, поиск дополнительных технических решений".

На вопрос о том, как вы оцениваете продукцию КТРВ по сравнению с иностранными производителями, Б.Обносов ответил, что "в 60% различных авиационных средств поражения мы в паритете, а где-то впереди зарубежных конкурентов. К сожалению, есть отставание по ракетам малой дальности в части головок самонаведения и не решен вопрос по миниатюризации элементной базы. Одно дело разместить на носителе 2-3 ракеты, а другое – 12 сравнимых по своей эффективности ракет. Я считаю, что это – одно из важнейших направлений нашей работы".

Говоря о линейке разработок морского оружия КТРВ, предлагаемой на экспорт, Б.Обносов сообщил, что "на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в июле этого года мы представим изделия, которые сегодня поставляются на экспорт. Это комплекс "Пакет-Э/НК", предназначенный для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль. Это сложнейшее по своему классу изделие. Также продемонстрируем авиационную противолодочную ракету АПР-3МЭ, которая применяется на самолетах и вертолетах морской авиации. Вообще, мы существенно нарастили объемы работ по этому направлению".

Полностью интервью Б.Обносова опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).