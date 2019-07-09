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09.07.2019
ЦАМТО

Борис Обносов: предприятия в составе КТРВ объединены общими целями, но каждое из них индивидуально

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Продукция КТРВ
Продукция КТРВ.
Источник изображения: livejournal.com

ЦАМТО, 8 июля. Предприятия в составе КТРВ объединены общими целями, но каждое из них индивидуально. У нас нет отдельно выделенной управляющей компании, что существенно снижает издержки, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

По его словам, "с самого начала своего существования головная компания являлась и управляющей, и производящей, что позволило функционировать за счет заработанных нами самими, а не дочками, средств".

Б.Обносов отметил, что "в ходе своего развития мы регулярно проводим технический и технологический аудит. Нужно достаточно эффективно распределять те трудовые ресурсы, которыми располагаем. У нас налажены все экономические и технические связи. В дальнейшем, по мере роста задач, мы, возможно, придем к выделению компактной управляющей компании. Но предварительно это будет всесторонне рассмотрено на совете директоров Корпорации. В рамках оптимизации важно снизить издержки везде, в том числе и при закупках. В 2008 году была образована уполномоченная компания "ТРВ-Инжиниринг", положение о которой было утверждено на совете директоров Корпорации.

Она занимается централизацией закупок в рамках федерального закона №223-ФЗ. Для чего это делается? К примеру, закупку у ВСМПО-АВИСМА 100 кг титана невозможно сравнить с многотонными закупками Boeing. Такой заказ попадает в третью очередь. А когда мы объединили заказ на все предприятия, то получаются уже тонны титана. Это касается и электрорадиоизделий, и покупных комплектующих изделий".

Поэтому, по его словам, "нам предоставляют лучшие условия по цене. Да, "ТРВ-Инжиниринг" берет какую-то маржу себе, но эта маржа меньше предоставленной скидки. Кроме того, "ТРВ-Инжиниринг" в ряде случаев осуществляет еще и опережающее кредитование. "Насильно" никого под эту схему не загоняем".

На вопрос журнала "Национальная оборона" о том, как обстоят дела с финансированием НИОКР, Б.Обносов ответил, что "все сегодняшние ОКР в лучшем случае практически близки к нулевой рентабельности. А в ряде случаев они даже имеют отрицательную рентабельность. И без вложений в них собственных средств мы не сможем завершить ряд тематик. Поэтому задача номер один – использование чистой прибыли на завершение либо инициативных разработок, либо тех, которые мы уже проводим. Это требует достаточно крупных вложений".

Б.Обносов подчеркнул, что "важнейшая задача для КТРВ в 2019 году – выполнение гособоронзаказа. Вторая, но не менее важная, – продвижение по пути диверсификации. Это для нас не просто лозунг. Мы существенно обновили производственные средства предприятия, и, как следствие – повысили производительность труда. Но это влечет за собой потребности в рабочей силе при отсутствии новых заказов. Поэтому также актуален вопрос дозагрузки тех мощностей, которые мы создали".

Полностью интервью Б.Обносова опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).

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  • В новости упоминаются
Кредитование
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Boeing
ВСМПО-Ависма
Корпорация ТРВ
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Обносов Борис
Проекты
Гособоронзаказ
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