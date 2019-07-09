Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций

По словам вице-премьера, ситуация очень сложная, Россия остается второй по объемам экспорта вооружений за рубеж, и сохранить эти позиции "уже было бы хорошо"

ТАСС, 8 июля. Россия остается второй по объемам экспорта вооружений за рубеж, и сохранить эти позиции "уже было бы хорошо". Об этом в рамках одной из сессий промышленной выставки-форума ИННОПРОМ заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Что касается экспорта вооружений - вообще наша задача хотя бы сохранить свои текущие позиции. Мы сегодня вторые по экспорту вооружения, но ситуация там очень сложная, очень много политики на этом рынке, мы находимся под санкционным воздействием, [идет] сложная борьба за рынки сбыта военной продукции. Поэтому задача - хотя бы сохранить объемы. Это уже было бы хорошо", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что президент Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на диверсификацию военных промышленных предприятий, доведя к 2024 году долю производимой гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30%, и к 2030 году - до 50%.

Анализируя внутреннее потребление вооружений, он отметил, что по объемам действующая госпрограмма вооружений практически сохраняется до 2027 года. "Тем не менее, войска насыщаются современными образцами, и нужда в массовых закупках отсутствует", - заметил он.

И если для сухопутных войск рост поставок оборудования еще будет продолжаться в перспективе 2-3 лет, то в случае с военной авиацией насыщение войск уже наступает.

"Поэтому остаются две составляющие - это экспорт вооружения и гражданская продукция", - заметил он.