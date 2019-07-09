Войти
09.07.2019
ТАСС

Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций

407
1
0
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам вице-премьера, ситуация очень сложная, Россия остается второй по объемам экспорта вооружений за рубеж, и сохранить эти позиции "уже было бы хорошо"

ТАСС, 8 июля. Россия остается второй по объемам экспорта вооружений за рубеж, и сохранить эти позиции "уже было бы хорошо". Об этом в рамках одной из сессий промышленной выставки-форума ИННОПРОМ заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Что касается экспорта вооружений - вообще наша задача хотя бы сохранить свои текущие позиции. Мы сегодня вторые по экспорту вооружения, но ситуация там очень сложная, очень много политики на этом рынке, мы находимся под санкционным воздействием, [идет] сложная борьба за рынки сбыта военной продукции. Поэтому задача - хотя бы сохранить объемы. Это уже было бы хорошо", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что президент Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на диверсификацию военных промышленных предприятий, доведя к 2024 году долю производимой гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30%, и к 2030 году - до 50%.

Анализируя внутреннее потребление вооружений, он отметил, что по объемам действующая госпрограмма вооружений практически сохраняется до 2027 года. "Тем не менее, войска насыщаются современными образцами, и нужда в массовых закупках отсутствует", - заметил он.

И если для сухопутных войск рост поставок оборудования еще будет продолжаться в перспективе 2-3 лет, то в случае с военной авиацией насыщение войск уже наступает.

"Поэтому остаются две составляющие - это экспорт вооружения и гражданская продукция", - заметил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Похожие новости
14.05.2019
Песков рассказал о новом формате совещаний Путина по ОПК
25.03.2019
"Ильюшин" анонсировал передачу военным нового самолета Ил-76МД-90А
18.07.2018
Источник: ракета "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус
01.08.2017
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
18.12.2013
Минобороны РФ готовит ответ Пентагону
19.08.2013
Два раза по "2 + 2"
1 комментарий
№1
09.07.2019 06:17
Цитата, q
...войска насыщаются современными образцами, и нужда в массовых закупках отсутствует...
Обновление самыми современными образцами вооружений должно происходить непрерывно, что в принципе исключает термин "насыщение". Вооружения непрерывно совершенствуются во всем мире и ставка на насыщение и самоуспокоенность может быть чревата самыми трагическими последствиями. Это не следует путать с гонкой вооружений, когда массово производится устаревшее оружейное железо. Если речь идет о закупках бесполезного старья, то нужда в ТАКИХ массовых закупках действительно отсутствует.
.
.
.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию