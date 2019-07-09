Задача России - хотя бы сохранить достигнутый уровень оружейного экспорта - вице-премьер Борисов

Екатеринбург. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Объем экспорта российского вооружения необходимо сохранить на текущем уровне, заявил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Что касается экспорта вооружения, наша задача - хотя бы сохранить текущие позиции. Сегодня мы вторые по экспорту вооружения (после США, - "ИФ"), но ситуация там очень сложная: мы находимся под санкционным воздействием, сложная борьба за рынки сбыта военной продукции. Поэтому наша задача - хотя бы сохранить объемы, это уже было бы хорошо", - сказал Борисов выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", которая проходит в рамках выставки "Иннопром".

По его словам, сегодня исчерпывается потенциал существующих образцов вооружения, и нужно выходить на новые модельные ряды. "Это -сложный процесс: нужно оформлять паспорта экспортного облика, затем выводить продукцию только тогда, когда насыщена уже родная армия. Над этим мы тоже работаем, но основные резервы лежат в проникновении на гражданский рынок - для нас эта тема достаточно новая, свежая", - отметил вице-премьер.

В июне в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2019" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия сохранит и увеличит свой экспортный потенциал, который сейчас составляет $15 млрд. При этом глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что объем поставок продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" достиг в 2018 году $13,7 млрд.