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09.07.2019
Интерфакс-АВН

Рекомендации по противодействию секторальным санкциям в отношении российской авиастроительной отрасли разработали в Совбезе РФ

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Опытный образец пассажирского самолёта МС-21
Опытный образец пассажирского самолёта МС-21 в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Последствия возможного введения секторальных санкций в отношении авиастроительной отрасли России обсудила межведомственная комиссия Совета безопасности РФ, сообщает в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза.

"Проблемные вопросы развития авиации рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ. Особое внимание уделено нейтрализации угроз экономической безопасности России, связанных с возможным введением секторальных санкций в отношении российской авиатранспортной отрасли", - сказали в пресс-службе.

"В целях обеспечения устойчивого функционирования авиатранспортной отрасли подготовлены рекомендации по принятию дополнительных мер государственного регулирования", - отметили в Совбезе.

В состав межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах входят представители федеральных органов государственной власти, других государственных органов и ряда организаций.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что сохраняются риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21, а также о создании предпосылок для давления на эту программу.

"В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО "АэроКомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21", - сказал Борисов в минувшее воскресенье, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций", - отметил вице-премьер.

По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией "Иркут" разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.

"Это позволит обеспечить технологическую независимость производства самолетов МС-21 от "санкционной" продукции. Именно поэтому правительство РФ оказывало и будет оказывать поддержку программе МС-21", - подчеркнул Борисов.

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