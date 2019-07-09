Объем выручки в целом по Корпорации ТРВ и ее дочерним предприятиям в 2018 году превысил 229 млрд. руб.

Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.

ЦАМТО, 8 июля. Объем выручки в целом по Корпорации "ТРВ" и ее дочерним предприятиям в 2018 году превысил 229 млрд. рублей, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

По словам Б.Обносова, "можно отметить рост выручки по сравнению с 2017 годом, когда итоговый показатель составил 211 млрд. рублей. Сюда не включены показатели АО "Концерн "Гранит-Электрон", процесс вхождения которого в КТРВ завершился только в марте текущего года. Чистая прибыль за 2018 год составила 28,5 млрд. рублей. Общая рентабельность – 12,6%, это хороший показатель для предприятий ОПК. Общая численность сотрудников Корпорации на сегодняшний день – около 56 тыс. человек".

Как отметил Б.Обносов, "в целом эти цифры свидетельствуют о стабильном финансово-экономическом состоянии холдинга как единого целого. Но в нашем контуре есть и проблемные предприятия, например, АО "Красный гидропресс" (г.Таганрог). Несомненно, предприятию оказывается поддержка как со стороны головной, так и дочерних компаний. Выражается она в предоставлении либо беспроцентных, либо низкопроцентных займов. В совокупности за последние несколько лет мы предоставили "Красному гидропрессу" займов более чем на 1,5 млрд. руб. Предприятию также был передан перечень документации на продукцию, производство которой они освоили. К настоящему времени в рамках федеральной целевой программы там запущены несколько объектов, один из которых – стенд для проверки опреснительных установок. Сегодня эта продукция используется в морской технике. А перспектива для развития – мобильные опреснительные установки для регионов, где на них есть спрос – Крым, Дальний Восток".

Б.Обносов также сообщил, что "остались некоторые проблемы на заводе "Дагдизель". Но там уже произошли коренные изменения. За последние 2-3 года был запущен современный цех. Предприятие безукоризненно выполняет гособоронзаказ. Замечаний нет. У нас налажен рабочий диалог с главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым. Мы конструктивно взаимодействуем и работаем над увеличением загрузки предприятия".

Полностью интервью Б.Обносова опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).

Справочно: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из мировых лидеров в создании высокоточного оружия и стабильно входит в сотню крупнейших производителей военной продукции.