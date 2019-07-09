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09.07.2019
Интерфакс-АВН

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на продукцию для ВМС превышает $5 млрд - Михеев

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: РИА Новости / Константин Чалабов

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" имеет портфель заказов на военно-морскую продукцию на сумму свыше $5 млрд, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в части продукции для ВМС превышает 5 млрд. долларов, что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий, которые в рамках импортозамещения добились возможности строить корабли полностью из российских комплектующих", - сказал Михеев в связи с открывающимся 10 июля в Санкт-Петербурге Международным военно-морским салоном МВМС-2019.

Михеев заявил, что Россия присутствует практически во всех сегментах мирового рынка продукции для ВМФ.

"Рособоронэкспорт" поставляет корабли различных классов, начиная c кораблей океанской зоны действия до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них. Кроме того, мы готовы к трансферу технологий в данной области и имеем компетенции в строительстве и оснащении береговых инфраструктурных объектов", - сказал он.

В 2019 году по приглашению "Рособоронэкспорта" в Санкт-Петербург на МВМС-2019 приедут 23 иностранные делегации, представляющие военно-морские силы стран-партнеров, сказали в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"За годы своего существования МВМС стал авторитетной международной площадкой для встреч и переговоров представителей отрасли, а также демонстрации передовых разработок в области судостроения и морской техники. "Ростех" и наши холдинги, такие как "Высокоточные комплексы", "Техмаш", ОДК примут активное участие в мероприятии", - процитировали в пресс-службе "Рособоронэкспорта" главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Мы постоянно работаем над расширением номенклатуры и географии поставок продукции для Военно-морских сил. Сегодня наибольший интерес к нашей технике и технологическим решениям проявляют государства Юго-Восточной Азии. Безусловно, активно ведется работа с нашими традиционными партнерами: Индией и Китаем", - заявил Чемезов.

По данным "Рособоронэкспорта", на МВМС-2019 Россия покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, различных кораблей, в том числе малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Для иностранных делегаций будут проведены презентации наиболее востребованных на рынке образцов, в том числе фрегата "Гепард-3.9" и малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр" в новом экспортном облике, противоминного корабля базовой зоны проекта 12701Э, патрульного корабля проекта 22160, скоростного патрульного катера проекта 12150 "Мангуст", транспортно-десантного катера БК-16, а также подводных лодок проекта 636 и "Амур-1650", оснащаемых ракетными системами Club-S, отмечается в сообщении "Рособоронэкспорта".

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
Club-S
Амур-1650
АУ-220М
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Компании
Высокоточные комплексы
ОДК УК
Ростех
РОЭ
Техмаш НПК
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
12150 Мангуст
20382 Тигр
22160
22800 МРК
636.3
877 Палтус
Калибр КР
Выставки
МВМС
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