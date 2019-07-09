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09.07.2019
Военно-промышленный курьер

Власти Украины обратились за военной помощью к Пентагону

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украина обратилась к США с запросом на приобретения военного оборудования. Как сообщается в Twitter посольства США в Украине, данное обращение последовало в рамках программы продажи военной техники и имущества иностранным государствам (Foreign Military Sales - FMS).

О запросе властей Украины сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. По его словам, США начинают процесс рассмотрения запроса.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом на приобретение военного оборудования через программу продажи минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - написал Тейлор.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты тверды в своей "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также готовы всячески способствовать реформам ее оборонного сектора.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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