МРК ТОФ "Смерч" в рамках ходовых испытаний провел комплекс артиллерийских стрельб у побережья Камчатки

ЦАМТО, 8 июля. В акватории Авачинского залива в ходе этапа заводских ходовых испытаний после ремонта с модернизацией, малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" 8 июля успешно провел комплекс артиллерийских стрельб.

В полигоне боевой подготовки экипаж корабля успешно поразил огнем артиллерийской установки АК-176 морской буксируемый щит, который имитировал надводный корабль условного противника. Также была проверена скорострельная артустановка АК-630М. Она была применена для уничтожения макета морской плавающей мины. Действия МРК обеспечивали вспомогательные суда Войск и сил на Северо-востоке России.

Работы по модернизации корабля были начаты в 2017 году на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр". За этот период корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца текущего года МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности Войск и сил на Северо-востоке России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.