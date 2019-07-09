Более 1,5 тыс. тонн грузов экипажи армейской авиации ВВО доставили в ходе дежурства в Арктической зоне ответственности

ЦАМТО, 8 июля. Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, продолжают дежурство в Арктической зоне ответственности округа.

С начала года в ходе несения дежурства военные летчики доставили более 1,5 тыс. т грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Помимо этого, на остров Врангеля были доставлены специалисты сводного экологического подразделения округа, которые выполняют мероприятия по очистке территорий.

Кроме того, были осуществлены мероприятия, по ротации военнослужащих, несущих боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа.

Маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности низкими температурами и сильным ветром.

Это требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта, с поставленными задачами экипажи успешно справляются, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.