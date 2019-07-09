Конкурс "Технолидер" определит лучших молодых специалистов ОПК России

ЦАМТО, 8 июля. Стартовал Всероссийский конкурс инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России "Технолидер-2019".

Его организатором выступает Союз молодых инженеров России при поддержке Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Первый очный этап конкурса состоялся на площадке технополиса "ЭРА" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019". Ребята и девушки из "оборонки" представили свои проекты в области интеллектуальных военных систем для решения задач в интересах Вооруженных сил страны.

Среди проектов: шлем виртуальной реальности, бионический электрический протез, малоразмерные разведывательные аэростаты, беспилотный разведчик-целеуказатель, интеллектуальные системы управления проектированием и другие.

Один из проектов уже нашел своего заказчика: корпорация "Тактическое ракетное вооружение" приобретает партию шлемов виртуальной реальности для комплектации своих тренажеров.

Для участия в конкурсе "Технолидерер-2019" заявки подали молодые специалисты из 37 предприятий ОПК. Прием заявлений продолжится до конца августа 2019 года. Все проекты будут направлены для экспертизы и последующей реализации в технополис "ЭРА".

Финал конкурса пройдет в сентябре в технополисе "ЭРА" в Анапе. Победители получат уникальную возможность бесплатно пройти обучение на курсах повышения квалификации по теме: "Цифровая трансформация промышленности", а также принять участие в программе наставничества Союза молодых инженеров России и войти в состав межотраслевого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса.

Справочно:

Союз молодых инженеров России – профессиональная ассоциация инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России. Созданный в 2015 году при поддержке коллегии Военно-примышленной комиссии и ДОСААФ России, Союз проводит популярную среди молодых инженеров кадровую школу ОПК – "Техноспецназ", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.