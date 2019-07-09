Войти
09.07.2019
ЦАМТО

Конкурс "Технолидер" определит лучших молодых специалистов ОПК России

302
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 8 июля. Стартовал Всероссийский конкурс инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России "Технолидер-2019".

Его организатором выступает Союз молодых инженеров России при поддержке Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Первый очный этап конкурса состоялся на площадке технополиса "ЭРА" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019". Ребята и девушки из "оборонки" представили свои проекты в области интеллектуальных военных систем для решения задач в интересах Вооруженных сил страны.

Среди проектов: шлем виртуальной реальности, бионический электрический протез, малоразмерные разведывательные аэростаты, беспилотный разведчик-целеуказатель, интеллектуальные системы управления проектированием и другие.

Один из проектов уже нашел своего заказчика: корпорация "Тактическое ракетное вооружение" приобретает партию шлемов виртуальной реальности для комплектации своих тренажеров.

Для участия в конкурсе "Технолидерер-2019" заявки подали молодые специалисты из 37 предприятий ОПК. Прием заявлений продолжится до конца августа 2019 года. Все проекты будут направлены для экспертизы и последующей реализации в технополис "ЭРА".

Финал конкурса пройдет в сентябре в технополисе "ЭРА" в Анапе. Победители получат уникальную возможность бесплатно пройти обучение на курсах повышения квалификации по теме: "Цифровая трансформация промышленности", а также принять участие в программе наставничества Союза молодых инженеров России и войти в состав межотраслевого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса.

Справочно:

Союз молодых инженеров России – профессиональная ассоциация инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России. Созданный в 2015 году при поддержке коллегии Военно-примышленной комиссии и ДОСААФ России, Союз проводит популярную среди молодых инженеров кадровую школу ОПК – "Техноспецназ", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
07.06.2019
В ОАК обещают поставить истребители пятого поколения Су-57 военным в срок
01.04.2019
Документы о разрешении экспорта Су-57 почти согласованы - источник
03.09.2018
Рособоронэкспорт: на "Армии-2018" были подписаны экспортные контракты на сумму свыше 20,3 млрд. руб.
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
10.06.2015
«Шквалом-Э» по санкциям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию