Россия согласно Договору по открытому небу выполнит наблюдательный полет над Литвой, Германия и Румыния - над территорией РФ - газета

В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо".

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу совершат с 8 по 12 июля инспекционный полет над территорией Литвы, в то время как специалисты из Германии и Румынии выполнят полет над Россией, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

"Полет над Литвой на самолете наблюдения Ан-30Б будет выполняться с 8 по 12 июля с аэродрома открытого неба Шяуляй. Максимальная дальность полета составит 715 километров", - говорится в публикации.

Как сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, маршрут будет согласован с наблюдаемой стороной, и литовские специалисты на борту Ан-30Б проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Кроме того, с 8 по 12 июля миссия Германии и Румынии выполнит совместный наблюдательный полет по согласованному маршруту над территорией России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка, отмечает газета.