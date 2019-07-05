CNN (США): Россия утверждает, что обстоятельства пожара на глубоководном аппарате — это государственная тайна

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 человек, стал одним из самых серьезных происшествий в российском Военно-морском флоте за последние несколько лет. В статье отмечается, что, согласно заявлениям российских высокопоставленных чиновников, ключевая информация об этой трагедии — это "государственная тайна".

Москва - Кремль отказался отвечать на вопросы касательно обстоятельств пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 военных моряков, сообщив репортерам в среду, 3 июля, что ключевая информация об этой трагедии - это "государственная тайна".

Российские государственные информационные агентства сообщили во вторник, 2 июля, что подводники погибли от отравления продуктами горения после того, как на аппарате возник пожар. Этот глубоководный аппарат проводил исследования в территориальных водах России.

Пожар удалось ликвидировать, и теперь этот глубоководный аппарат, который меньше подводной лодки и имеет ограниченный запас мощности, находится на военно-морской базе в Североморске в Баренцевом море.

Отвечая на вопрос о том, о каком глубоководном аппарате идет речь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент России Владимир Путин располагает всей информацией об инциденте, однако эта информация не будет обнародована.

"Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных", - заявил Песков во время беседы с репортерами.

Когда его спросили о том, планирует ли правительство в будущем обнародовать детали трагедии, Песков ответил коротко: "Нет".

"Послушайте, есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и в интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается", - сказал Песков.

"Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне. Поэтому здесь нет повода для подобных вопросов. При этом у вас не должно быть никаких сомнений, что главнокомандующий ВС РФ обладает всей полнотой информации", - добавил Песков.

Среди погибших - 10 капитанов

Министр обороны Сергей Шойгу, который возглавил расследование обстоятельств трагедии, более охотно общался с журналистами во время своей поездки в Североморск, о чем сообщает РИА Новости. Он сообщил, что нескольким морякам удалось спастись и что среди погибших было 10 капитанов. "Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - сказал он.

"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое - капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", - добавил он.

Шойгу отметил, что во время пожара моряки "действовали геройски", что "из отсека, охваченного огнем, они в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк" и что погибшие "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания".

Трагедия произошла 1 июля, но объявили о ней только 2 июля. Когда Пескова спросили, почему Кремлю потребовалось 24 часа для того, чтобы сообщить информацию о трагедии, он ответил, что информация была обнародована своевременно.

Этот пожар стал одним из самых серьезных происшествий в российском военно-морском флоте за последние несколько лет.

В 2008 году 20 человек погибли на борту российской атомной подлодки из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения. В 2000 году более 100 человек погибли на борту атомной подводной лодки "Курск", когда в результате двух взрывов подлодка опустилась на дно Баренцева моря.

Мария Илюшина (Mary Ilyushina)