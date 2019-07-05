В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана

Стамбул. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Турции вместе с военным командованием рассматривает варианты по размещению российских систем ПВО С-400, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

"Миннацобороны Турции вместе с командованием армии изучает варианты размещения С-400", - сообщает агентство.

Системы, поставляемые в Турцию, будут активно использоваться, подчеркнул Калын.

В четверг глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что С-400 должны будут поступить в Турцию на следующей неделе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган между тем заявил, что, как и планируется, С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.