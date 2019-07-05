В Кремле подтверждают подготовку саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в середине августа в Турции

Возможность четырёхстороннего саммита с участием РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле обсуждается - Песков

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку трехстороннего саммита России, Турции и Ирана по Сирии в середине августа в Турции.

"Такая встреча готовится", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ планы принять участие в саммите, который по заявлениям турецкой стороны планируется провести в середине августа в Турции.

Агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына сообщило, что Турция готовится провести трехсторонний саммит по Сирии при участии России и Ирана в августе.

Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируется ли провести четырёхсторонних саммит РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле в конце августа или начале сентября ответил, что такая возможность "обсуждается".