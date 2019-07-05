Войти
05.07.2019
Интерфакс-АВН

В Кремле подтверждают подготовку саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в середине августа в Турции

201
0
0
Кремль
Кремль.
Источник изображения: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Возможность четырёхстороннего саммита с участием РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле обсуждается - Песков

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку трехстороннего саммита России, Турции и Ирана по Сирии в середине августа в Турции.

"Такая встреча готовится", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ планы принять участие в саммите, который по заявлениям турецкой стороны планируется провести в середине августа в Турции.

Агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына сообщило, что Турция готовится провести трехсторонний саммит по Сирии при участии России и Ирана в августе.

Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируется ли провести четырёхсторонних саммит РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле в конце августа или начале сентября ответил, что такая возможность "обсуждается".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Россия
Сирия
Турция
Франция
Похожие новости
13.05.2019
Другая реальность: Россия отклонила заявление Совбеза по Идлибу
25.06.2018
Почему союз с Москвой лучше, чем с Вашингтоном
25.02.2016
Вызов принят
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С