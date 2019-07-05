Переговоры Россия — США по стратегической стабильности стартуют 17 июля

Министерство иностранных дел России анонсировало новый раунд переговоров между РФ и США по стратегической стабильности, который состоится 17–18 июля в Женеве.

Как сообщила в четверг, 4 июля, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, во встрече примут участие замглавы российского МИДа Сергей Рябков и заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, пишет ТАСС.

До этого вопросы стратегической безопасности Рябков и Томпсон обсуждали на встрече в Праге 12 июня. Переговоры в таком формате стали первыми после приостановки Вашингтоном и Москвой участия в Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По итогам встречи замглавы российского МИДа тогда заявил, что воодушевлен конструктивным диалогом с представителем США, однако призвал международное сообщество не делать поспешных выводов, так как внешняя политика Соединенных Штатов непредсказуема.

1 июля, комментируя встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита G20, Рябков заявил, что это событие дает основание с позитивом смотреть на будущее двусторонних отношений. По словам дипломата, главам государств удалось достигнуть серьезного взаимопонимания по вопросам стратегической стабильности.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Позднее в июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия России в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

Данное решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников. Так, в конце мая посольство России в США опровергло сообщения американских СМИ о переговорах Москвы и Вашингтона по продлению СНВ.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III). Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В начале мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и ведущий республиканец в комитете Майкл Маккол представили законопроект о продлении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его предлагается продлить до февраля 2026 года. В конце того же месяца помощник американского лидера Тим Моррисон сообщил, что Дональд Трамп примет решение о продлении Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2020 году.

6 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не будет продлевать СНВ-3, если этого никто не хочет. Глава государства отметил, что Россия обогнала конкурентов по созданию систем гипероружия и может обеспечить безопасность на длительную историческую перспективу.