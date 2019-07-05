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05.07.2019
РИА Новости

Машины смерти. Зачем Пентагон создает автопилот, способный сбивать самолеты

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Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы намерены создать роботизированного пилота, способного заменить человека в воздушном бою. Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявило конкурс на разработку искусственного интеллекта, чтобы внедрить его в бортовое оборудование истребителей ВВС. Предполагается, что ИИ серьезно разгрузит летчика и даст ему преимущество над противником. Программа получила название ACE (Air combat evolution — "Эволюция воздушного боя").

Компьютер-ас

Ближний воздушный бой, или, как его называют летчики, "собачья свалка", — один из сложнейших видов летного мастерства. Схватка накоротке требует предельной концентрации внимания и виртуозного владения самолетом. Ближний воздушный бой практиковался в годы Второй мировой войны, однако сегодня, с развитием ракет "воздух — воздух" большой дальности и совершенствованием бортовых РЛС, стал достаточно редким явлением. Тем не менее все современные истребители до сих пор имеют пушечное вооружение, жизненно необходимое в "собачьей свалке".

За последние десятилетия ИИ достиг такого уровня, что может взять на себя часть функций, ранее выполнявшихся человеком. И хотя пока преимущество в воздухе остается на стороне пилота, способного быстро принимать решения в зависимости от изменения обстановки, DARPA намерено переломить ситуацию. Если обучить ИИ всем премудростям пилотирования, он сможет разгрузить летчика и позволить тому сконцентрироваться на общей картине боя. В перспективе боевой автопилот сможет реагировать на изменение ситуации в воздушной схватке значительно быстрее человека.

ИИ будут обучать пилотированию так же, как обучают летчиков — от простых маневров к более сложным. Программа ACE разделена на три этапа. На первом ИИ будет отрабатывать элементы воздушного боя в компьютерной симуляции. На втором его внедрят в небольшие коммерческие беспилотники, которые будут вживую демонстрировать полученные роботом навыки в воздухе. На третьем этапе ИИ установят на боевой самолет.

Истребители F-16 Thunderbirds ВВС США

Источник изображения: © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds

Летчику останется наблюдать в реальном времени, как искусственный интеллект справляется с возложенными на него задачами. На каждой стадии перед ИИ будут ставиться все более сложные цели. Сначала его обучат сбивать крылатые ракеты, потом атаковать бомбардировщики и в конце концов — бороться со сверхманевренными истребителями.

В DARPA подчеркивают: хотя ближний воздушный бой непредсказуем, "поведение" самолета жестко ограничено тактико-техническими характеристиками и законами аэродинамики. А значит, обучить ИИ тактике ближнего боя не так уж сложно. Впрочем, в агентстве поясняют, что главная цель программы — не создание роботизированного бойца, а отработка технологий, которые позволят в будущем укрепить связь между человеческим и искусственным интеллектом. По мнению специалистов DARPA, за этим симбиозом — будущее военного дела.

"Мозаичная война"

Программа ACE станет частью западной концепции "мозаичных" боевых действий. Она предусматривает массированное использование беспилотных автоматических систем, действующих в тесной связке с человеком.

В качестве иллюстрации такой концепции глава офиса стратегических технологий DARPA Тимоти Грейсон назвал использование четырех БПЛА в едином боевом порядке с пилотируемым истребителем. Один дрон должен глушить вражеские радары, второй — нести вооружение, третий — осуществлять поиск целей, а четвертый — выступать в роли приманки для ПВО. Количество беспилотников, их конфигурацию, носимое оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи.

Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper

Источник изображения: CC BY 2.0 / The National Guard /

"Летчик может значительно повысить смертоносность и эффективность боевых машин, управляя множеством полуавтономных умных беспилотных платформ из своего самолета, — считают в DARPA. — Программа ACE позволит ему сосредоточиться на общей картине боя, в то время как самолет и приданные ему дроны будут самостоятельно заниматься индивидуальными задачами. ACE создаст иерархическую структуру, в которой когнитивные функции более высокого уровня (например, разработка общей стратегии боя, выбор целей и подходящего оружия) останутся за человеком, а за маневрирование самолетом и тактические детали боя будут отвечать автономные системы".

По мнению авторов программы, помимо задачи обучить ИИ адекватно и эффективно вести себя в воздушном бою, необходимо научить летчиков доверять своим роботизированным "ведомым". Для этого искусственный интеллект не должен быть слишком "самостоятельным", а его поведение должно оставаться прозрачным и предсказуемым. Совместная отработка элементов "собачьей свалки" человеком и ИИ в будущем станет основой для более сложных сценариев, таких как, например, подавление вражеской противовоздушной обороны.

"Мозги" для военных

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует провести исследования в сфере использования искусственного интеллекта для решения боевых задач. Согласно американскому военному бюджету, в 2020-м финансовом году планируется потратить на разработки в этой области 927 миллионов долларов.

В феврале текущего года Пентагон описал свою первую стратегию военного применения искусственного интеллекта. Документ предусматривает ускорение использования подобных систем в таких сферах, как сбор разведывательной информации, а также прогнозирование технических проблем на кораблях и самолетах. Как указывается в тексте, Соединенным Штатам необходимо перейти к использованию искусственного интеллекта, так как другие страны, а именно Россия и Китай, делают значительные инвестиции в подобные разработки для военных целей.

"Эти инвестиции угрожают подорвать наши технологические и эксплуатационные преимущества и дестабилизировать свободный и открытый международный порядок, — говорится в отчете. — США вместе с союзниками и партнерами должны взять ИИ на вооружение, чтобы сохранить свою стратегическую позицию, одержать победу на будущих полях сражений и защитить мировой порядок".

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Страны
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