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05.07.2019
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" представят на Военно-морском салоне

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Фрегат Адмирал Касатонов и корвет Гремящий
Фрегат Адмирал Касатонов и корвет Гремящий.
Источник изображения: © Фото : Дмитрий Филиппов / ВМФ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" представят на Военно-морском салоне, который пройдет с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" передан Минобороны России в июле 2018 года. Первый серийный фрегат этого проекта "Адмирал флота Касатонов" сейчас проходит испытания.

"Впервые у причалов "Морского вокзала" в непосредственной близости с местом проведения салона "ЛЕНЭКСПО" будет представлен малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи", являющийся головным в серии кораблей этого класса. Наряду с этим ВМФ России будет представлен на салоне новейшим серийным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корветом "Стойкий", малым ракетным кораблем "Серпухов", - говорится в сообщении.

Организаторы ожидают, что салон посетят около 50 официальных делегаций из более чем 30 государств. Сейчас зарегистрировано более 350 участников, из них 28 иностранных компаний из 19 стран.

Помимо кораблей, работа салона затронет оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.

В рамках работы салона у причалов Морского вокзала Санкт-Петербурга и на прилегающей акватории будут представлены около 20 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, а также пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников салона.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
22350
22800 МРК
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