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05.07.2019
Интерфакс-АВН

В Эстонии планируют построить постоянное хранилище радиоактивных отходов, оставшихся от советского центра подготовки подводников

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Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo, Liis Treimann

Талин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии на заседании в четверг обсудило вопрос о строительстве постоянного хранилища радиоактивных отходов, оставшихся от базировавшегося в городе Палдиски центра подготовки моряков-подводников ВМС Советского Союза.

Министр окружающей среды Рене Кокк (Rene Kokk) сообщил членам правительства, что в длительном безопасном хранении нуждаются также отходы, образующиеся в промышленных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях, пишет газета Postimees.

По ее данным, в настоящее время эти отходы размещены во временном хранилище бывшего центра подготовки подводников в Палдиски. Там же хранятся законсервированные секции реакторов подводных лодок. Ядерное топливо было извлечено из реакторов и вывезено в Россию в 1995 году.

Окончательное размещение секций реакторов в подобной форме невозможно, поскольку они содержат радиоактивную воду, которая через несколько лет может начать просачиваться в окружающую среду в результате коррозии. Поэтому в 2040 году необходимо начать демонтаж секции реакторов и разместить примерно 1000 куб.метров отходов, образовавшихся в результате демонтажа, вместе с другими отходами в возведенном к этому сроку постоянном хранилище.

"Насколько нам сегодня известно, территория бывшего учебного центра Палдиски должна сгодиться как потенциальное место размещения, но нам необходимо в этом убедиться, для чего местным самоуправлением будет проведена спецпланировка. Полную уверенность даст оценка всех возможных последствий и сравнение альтернатив. Выбор места постоянного хранилища необходимо сделать к 2025 году, а строительство должно начаться в 2037 году", - отметил министр окружающей среды.

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