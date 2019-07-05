Решение Трампа показать на параде старую бронетехнику связали с выборами

Решение президента США Дональда Трампа задействовать в мероприятии, приуроченном ко Дню незавимости, военную технику связано с предстоящими выборами главы государства в 2020 году, рассказал "Известиям" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее, 3 июля, рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они оказались не новыми с облупившейся местами краской и ржавчиной. Стволы 25-миллиметровых пушек сняты. Также там представят два танка "Абрамс", бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.

Вся эти образцы американского ОПК относятся к разработкам 1970-х и 1980-х годов, другими словами, к временам "холодной войны", рассказал Михайлов.

"Эти боевые машины отлично помнит поколение американцев, служивших, как и сам Трамп, в американской армии. Те, кто помнит времена Вьетнамской войны, Ливанской войны, операцию "Буря в пустыне", вторжения в Афганистан и в Ирак", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, участие этих исторических боевых машин в парадных мероприятиях может принести политические очки американскому президенту.

"Трамп, который в своей политической риторике регулярно обращается к традиционным американским ценностям, в преддверии выборов-2020 все более делает ставку на традиционный американский электорат", — сказал Михайлов.

В США уже очень давно не проводятся военные парады на "федеральном" уровне: последний масштабный военный парад с большим количеством военной техники и 8 тысячами военнослужащими прошел в Вашингтоне в 1991 году, и был приурочен к окончанию операции "Буря в пустыне" в Ираке, напомнил эксперт.

Тогда военный парад принимал президент США Джордж Буш-старший, который до сих пор считается наиболее авторитетным американским президентом со времен окончания холодной войны.

По-видимому, Дональд Трамп ощущает ностальгию по военным парадам прошлого и демонстрации военной мощи своей страны, заключил собеседник "Известий".

Идея выставить танки ко Дню независимости появилась у Трампа еще в 2017 году после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном, когда глава Белого дома наблюдал парад в честь Дня взятия Бастилии.