Летчик-испытатель рассказал о маневренности Ми-28

Основной боевой вертолет российских ВКС - Ми-28Н "Ночной охотник" обладает высокой маневренностью и способен выполнять фигуры самого сложного пилотажа, в том числе совершенно новую - под названием "воронка на хвост".

Как рассказал ТАСС старший летчик-испытатель ПАО "Роствертол" Владимир Хорев, одним из самых важнейших качеств для боевых вертолетов являются пилотажные и маневренные возможности машины. Именно от них во многом зависит выживание вертолета при атаке на бронетехнику или выполнении другого боевого задания.

Особенность фигуры "воронка на хвост" заключается в том, что вертолет смотрит вверх своей кабиной.

"Не носом вниз, а вверх, и носом ты вычерчиваешь круг, хвост стоит на месте. Носом описываешь круг, типа как обороняешься от внешнего противника сверху. Делаешь осмотр пространства и в то же время все время готов к стрельбе, к обороне", - сказал Владимир Хорев.

Кроме того, вертолет "Ночной охотник" способен исполнять другие фигуры высшего пилотажа. Они помогают вертолетчикам неожиданно атаковать цели в самые уязвимые места и уклоняться от зенитного огня и ракет противника. В целом "Ночной охотник" по своим боевым и летным качествам, в том числе по перегрузкам и маневренности, превосходит своего предшественника Ми-24 "Крокодил" в несколько раз. И это неудивительно, так как разница в возрасте между машинами составляет 40 лет.

Отметим, что на смену Ми-28Н приходят более совершенные, модернизированные с учетом боевого опыта в Сирии машины Ми-28НМ. За свои высокие пилотажные качества и надежность новые вертолеты получили неофициальное прозвище "Николай Михайлович". От базовой модели машина отличается увеличенной дальностью поражения целей и расширенным составом вооружения. Новый ракетный комплекс "Хризантема", который имеет радиоэлектронную систему управления, позволяет на расстоянии до шести километров поражать в любых условиях танки с броней толщиной до 1200 мм. Для Ми-28НМ также разработана ракета с дальностью до 25 километров.

Кроме того, "Николай Михайлович" получил новый двигатель, авионику с новой прицельно-поисковой системой и возможностью взаимодействия с беспилотниками. Стали выше крейсерская и максимальная скорость, а в кабине штурмана установлен второй комплект управления. Поэтому неслучайно до 2027 года Минобороны РФ получит 98 новых вертолетов Ми-28НМ.

Николай Грищенко