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05.07.2019
Военное обозрение

В Иране заявили о наличии секретного оружия для ответа США и Израилю

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Представители иранского военного командования продолжают выступать с заявлениями о том, что у вооружённых сил Ирана имеется достаточно сил и средств для ответа в случае американской агрессии. Ранее в Тегеране заявляли, что в случае удара со стороны США государству Израиль останется просуществовать не более получаса.

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня заявление о готовности ответить в случае агрессии со стороны США или Израиля сделал бригадный генерал Алиреза Сабахи Фард. Командующий базой ПВО "Хатам" заявил о том, что Иран готов "к самому жёсткому ответу".

Бригадный генерал ВС Ирана:

Иран обладает секретным оружием, которое нами будет использовано в случае нападения врага. Это сдерживающее оружие способно остановить агрессию, в том числе в Ормузском проливе.

Такие слова иранского военачальника приводит информационная служба AMN, отмечая, что генерал Сабахи Фард выступал с ними на форуме в Тегеране.

Генерал:

Наши враги прекрасно знают, что им не следует проверять боеспособность Ирана, потому что их первая попытка окажется для них последней.

На той же конференции Вашингтону посоветовали "наконец извлечь уроки из своих войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, посчитав число потерь и проведя анализ, чего в конечном счёте удалось добиться военными действиями".

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Израиль
Ирак
Иран
США
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