Российские военные задействуют на учении размещенный в крымских горах ракетный комплекс "Утес"

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Береговой ракетный комплекс "Утес", шахтные установки которого размещены в крымских горах, будет задействован на учении, которое проведет 12 июля Черноморский флот России, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе учения боевыми расчётами ракетного комплекса шахтного базирования "Утёс" с берега будут запущены ракеты-мишени "Прогресс" на высоту до 1000 м и расстояние до 300 км, которые должны быть поражены в море из ракетного и артиллерийского вооружения отряда кораблей Черноморского флота во главе с фрегатом "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, корабли должны будут поразить ракеты-мишени зенитными ракетными комплексами "Штиль" и артиллерийскими комплексами.

Как сообщалось, 12 июля в Черном море должны завершиться учения Sea Breeze, в которых участвуют корабли и авиация НАТО.

Как сообщал "Интерфакс", береговой ракетный комплекс "Утес" создан реутовским НПО машиностроения. После воссоединения Крыма с Россией к концу 2016 года была восстановлена боевая готовность ракетного комплекса, находящегося в защищенных подземных сооружениях.

"Утес" размещен в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря. В составе комплекса "Утес" используется модернизированная крылатая ракета П-35. Поражение выбранного объекта производится при помощи фугасной боевой части весом до 1000 кг.