Денег нет и границу с Россией не дают охранять – глава минобороны Латвии

Министерству обороны Латвии не хватает денег, несмотря на то, что с прошлого года из государственного бюджета на военные цели выделяются предусмотренные неформальным требованием НАТО 2% ВВП. Об этом глава военного ведомства Артис Пабрикс заявил в интервью телеканалу LNT.

В частности, по его словам, денег не хватает для воздушной обороны и береговой охраны, а также на обеспечение солдат. По мнению Пабрикса, коалиции будет сложно договориться о государственном бюджете на следующий год, поскольку все партии хотят продемонстрировать выполнение предвыборных обещаний.

Кроме того, министр обороны прокомментировал заочный спор с главой МВД Сандисом Гиргенсом, который призвал передать армии полномочия по охране государственной границы с Россией и Белоруссией. Сейчас этим занимается Государственная пограничная служба, которая в мирное время не входит в состав Национальных вооруженных сил (НВС).

Rubaltic.ru отмечает, что Пабрикс призвал коллег отказаться от привычки завистливо смотреть в кошельки других министерств. Он направил Гиргенсу официальное предложение передать погранслужбу в ведение Минобороны.