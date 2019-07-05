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05.07.2019
Lenta.ru

Шойгу рассказал о состоянии АС-31 "Лошарик"

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Источник изображения: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Ядерная установка глубоководного аппарата, на котором произошел пожар в аккумуляторном отсеке и погибли 14 моряков, не пострадала. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".

Шойгу отметил, что экипаж сделал все необходимое для защиты установки, поэтому она не пострадала и в настоящее время полностью работоспособна. "Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна", — подчеркнул он.

Ранее министр приказал в кратчайшие сроки восстановить аппарат, которым, по неофициальной информации, является атомная подлодка АС-31 "Лошарик". По словам специалистов, которые провели первую оценку, ремонт аппарата возможен, однако точных сроков восстановления они назвать не могут.

1 июля на борту глубоководного аппарата произошел пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в Министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы контузия и отравление продуктами горения. В Кремле отказались раскрыть детали произошедшего, сославшись на гостайну.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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