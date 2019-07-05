"Так просил Трамп": Пентагон объяснил ржавую технику на параде

Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне

Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне. Ранее в столицу США привезли несколько бронемашин "Брэдли" и танков "Абрамс" с облупившейся краской и следами ржавчины. В военном ведомстве заявили, что именно эти машины "попросил Белый дом", а кроме того, танки "почистили перед доставкой".

На празднование Дня независимости в Вашингтон доставили ржавеющую бронетехнику. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя фотографии с места демонстрации техники возле мемориала Авраама Линкольна.

"Белый дом попросил именно эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею", - заявили в Пентагоне в ответ на вопрос, почему для торжества была выбрана именно видавшая виды техника.

Вечером 3 июля в центре американской столицы выставили на всеобщее обозрение две бронемашины поддержки пехоты M2 Bradley с облупившейся краской и пятнами ржавчины. Стволы автоматических пушек калибра 25 мм были сняты, отметили в агентстве. Как сообщает ФАН, военные залепили скотчем дырки от пушек в башне, а оптику прикрыли картоном, который тоже замотан в скотч.

Кроме того, на экспозицию привезли два танка M1 Abrams, бронированный джип Humvee и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, разработанную еще в середине 1950-х годов.

День независимости отмечается в Соединенных Штатах 4 июля - в этом году американцы встречают 243 годовщину со дня принятия Декларации независимости от Британской империи.

На празднике в Вашингтоне ожидается выступление президента США Дональда Трампа. По данным СМИ, лидер будет говорить о военной мощи США - в этот момент над центром столицы должны пролететь боевые самолеты, вертолеты и президентский "Борт №1". Кроме того, в воздушном параде примет участие новейший истребитель ВВС США F-35 Lightning II.

Стоит отметить, что парада военной техники в столице США не будет, но ее демонстрация обойдется американским властям примерно в $1 млн. Убытки авиакомпаний, которые вынуждены перенести около 100 рейсов из-за закрытия вашингтонского аэропорта, в эту сумму не входят, сообщает телеканал CNN.

Идею парада с бронетехникой Трамп взял у своего французского коллеги - президента Эммануэля Макрона. В 2017 году американский лидер присутствовал на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже.

Патриотическая акция в Вашингтоне вызывала недовольство у ряда американских граждан. В День независимости в столице США пройдет акция протеста антивоенного движения CodePink. Однако городские власти не согласовали с активистами запуск в небо огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разгневанного младенца в подгузнике.

Полет "малыша Трампа" не может быть осуществлен без одобрения Федерального авиационного управления США.

Сам американский президент 2 июля пообещал, передает НСН, что в День независимости в Вашингтоне пройдет "невероятный воздушный парад и самый большой салют".

Эффективность и современность американской военной техники не раз ставилась под сомнение самим Пентагоном, пусть и в косвенной форме. Россия и Китай осваивают "четвертое измерение" в сфере вооружений, и США "совершенно беспомощны" перед гиперзвуковыми ударными системами наподобие "Авангарда", заявил экс-глава Северного командования США Говард Томпсон.

По его словам, США не могут ничего противопоставить этому оружию, а гиперзвуковые системы вроде российского "Авангарда", создавались специально для преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).

Суровая реальность, добавляет Томпсон, сводится к тому, что склад ума американских стратегов не учитывает возможностей гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковое оружие России и Китая способно преодолеть практически любую систему противоракетной обороны США, заявлялось ранее в докладе американской счетной палаты. "Никаких контрмер не существует", - утверждают представители ведомства. Москва и Пекин сосредоточены на разработке новых вооружений, скорость, высота и маневренность которых способны пробить большинство систем ПРО. В докладе отмечается, что гиперзвуковые технологии можно применять для модернизации ядерных ракет дальнего действия.

Российские танки Т-14 "Армата" в сравнении с американскими "Абрамсами" тоже выглядят более выигрышно: эксперты отмечают более мощное и современное вооружение, броню и боевую компоновку, а также маневренность.

Иван Апулеев