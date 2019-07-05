Атомный ПЭБ "Академик Ломоносов" официально передан "Росэнергоатому"

Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" после окончания постройки и проведения всех положенных испытаний официально передан заказчику. Приемочный акт подписали АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) и концерн "Росэнергоатом".

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Как сообщает пресс-служба "Росэнергоатома", ПЭБ "Академик Ломоносов" прошел в полном объеме все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердил свои характеристики. Полученная в июне лицензия Ростехнадзора разрешает эксплуатацию

ядерной установки "Академика Ломоносова" сроком на 10 лет – до 2029 года.

Как ранее сообщалось, в апреле этого года обе реакторные установки плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" были успешно выведены на полную мощность и подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования.

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Одна плавучая атомная теплоэлектростанция может обеспечить электроэнергией город с населением в 100 тысяч человек.

"Академик Ломоносов" будет доставлен в порт Певека Чукотского автономного округа, где время ведутся работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений для атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), в состав которой и войдет плавучий энергоблок. Планируется, что первые киловатты ПАТЭС выдаст уже в декабре этого года, заменив выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ..