Летчик-испытатель рассказал о новой фигуре пилотажа, на которую способен вертолет Ми-28Н

Она получила название "воронка на хвост"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" способен выполнять совершенно новую фигуру пилота, которая получила название "воронка на хвост". Об особенностях ее выполнения в интервью ТАСС рассказал Владимир Хорев - старший летчик-испытатель ПАО "Роствертол", где производят эти машины.

"Получается, вертолет смотрит вверх. Не носом вниз, а вверх, и носом ты вычерчиваешь круг, хвост стоит на месте. Носом описываешь круг, типа как обороняешься от внешнего противника сверху. Делаешь осмотр пространства и в то же время все время готов к стрельбе, к обороне", - сообщил Хорев.

Кроме того, "Ночной охотник" способен и на другие фигуры, которые могут пригодиться в боевой работе. "Есть такие комплексы фигур, скажем, "горка", "горка" с тангажом 60 градусов. Затем поворот на "горке" и перевод в форсированную "воронку на нос"… С помощью этой фигуры можно выполнять своеобразную атаку на цель, то есть находиться на месте прямо над целью и поражать верхнюю часть цели", - сказал испытатель.

По его словам, такие фигуры могут пригодиться при атаке танков, у которых броня в верхней части гораздо тоньше, чем в лобовой и бортовых проекциях. "Самое доступное - ужалить там, где слабое место. Это неожиданно - такой метод атаки", - пояснил Хорев.

Ми-28Н "Ночной охотник" - серийный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей. Экипаж вертолета состоит из двух человек - пилота и штурмана-оператора. Ми-28Н имеет максимальную скорость 300 км/ч, его взлетная масса превышает 11 тонн. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и может нести управляемые и неуправляемые ракеты.