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05.07.2019
ТАСС

Летчик-испытатель рассказал, что вертолет Ми-28Н в два раза маневреннее Ми-24

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Пилотажная группа "Беркуты" ипользует новейшие боевые вертолёты Ми-28Н
Пилотажная группа "Беркуты" ипользует новейшие боевые вертолёты Ми-28Н.
Источник изображения: warspot.ru

По словам Владимира Хорева, Ми-28Н также превосходит Ми-24 по допустимым перегрузкам

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Боевой вертолет Ми-28Н обладает вдвое лучшей маневренностью по сравнению с предшественником - Ми-24. Об этом в интервью ТАСС рассказал Владимир Хорев - старший летчик-испытатель ПАО "Роствертол", где производят эти машины.

"Это очередной скачок современной машины. Компоновка просчитана. Возможности вертолета немножко расширены по маневренности. Скажем, почти в два раза больше, чем у Ми-24. Ми-28 может крен выполнять до 70 градусов. У "24-го" - 45-60", - сообщил Хорев.

Кроме того, Ми-28Н превосходит Ми-24 и по допустимым перегрузкам. "По перегрузке тоже: на "24-ке" - 1,8 можем выполнять вертикально, а там - 2,8. По тангажам тоже в два раза: на Ми-24 - до 30 градусов, Ми-28 - до 60", - пояснил испытатель.

Ми-28Н "Ночной охотник" - серийный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей. Экипаж вертолета состоит из двух человек - пилота и штурмана-оператора. Ми-28Н имеет максимальную скорость 300 км/ч, его взлетная масса превышает 11 тонн. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и может нести управляемые и неуправляемые ракеты.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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МИ-28
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
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