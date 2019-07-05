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05.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Британии нервно отреагировали на учения российских корветов в Норвежском море

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

По мнению британского издания Daily Mail, отправка двух "самых новых и самых мощных кораблей" – корветов "Бойкого" и "Стойкого" – на учения в Норвежское море связана с прекращением участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Издание Daily Mail принялось пугать читателей русскими корветами "Бойкий" и "Стойкий". Дескать, не случайно российский лидер Владимир Путин отправил их к Норвежскому морю", – сообщает "Царьград".

Daily Mail напоминает, что указ президента России стал ответом на то, что США ранее вышли из ДРСМД. Россия предупреждала, что может поступить так же и в итоге выполнила обещание, говорится в статье.

При этом авторы публикации выражают беспокойство в связи с тем, что Россия вышла из договора именно тогда, когда направила два "своих самых новых и самых мощных корабля" в Норвежское море для учений. Подчеркивается также, что все это произошло в преддверии учений НАТО в том же регионе. Daily Mail предполагает, что так Россия наглядно показывает свою способность в любой момент взять под контроль любую часть Атлантики.

В статье говорится, что "Бойкий" и "Стойкий" созданы для борьбы с вражескими подлодками.

"Путин предостерег США от развертывания новых ракет в Европе, заявив, что Россия ответит тем, что выпустит новое быстрое оружие, которому потребуется столь же мало времени, чтобы достичь своих целей", – пишет Daily Mail.

Напомним, 1 июля сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий", выполняющий задачи дальнего похода, отработал совместные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в Норвежском море.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Ольга Никитина

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