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05.07.2019
Интерфакс-АВН

Гидронавтов в России меньше, чем космонавтов, и гибель 14-и специалистов - это удар по флоту, отмечает эксперт

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

Севастополь. 3 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Гибель 14-и подводников-гидронавтов - это большой удар по российскому флоту, поскольку таких специалистов в стране очень мало, отмечает председатель совета Союза выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ), капитан 2 ранга запаса Александр Филиппов.

"14 гидронавтов - это цвет нации. Таких специалистов не так много - меньше, чем космонавтов. Это сильный удар по нашему флоту и стране", - сказал Филиппов в среду агентству "Интерфакс-Юг".

Он сообщил, что в числе 14-и погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате - два капитана 1 ранга, окончившие в 1990-х годах (СВВМИУ).

"Среди погибших - два выпускника. Они 1991 и 1994 годов выпуска, как мы точно выяснили, потому что я сам ветеран этой части (...) В нашей части за 40 лет не было ни одной гибели гидронавтов в море", - сказал Филиппов.

В Союзе выпускников уточнили, что речь идет о Владимире Абанкине и Андрее Воскресенском. Филиппов пояснил, что был уволен в запас до начала их службы, однако знал другого погибшего - Героя РФ, капитана 1 ранга Николая Филина.

"Он пришел, когда я служил. Он до самоотверженности овладевал специальностью. О нем все отзываются как об исключительно трудолюбивом", - отметил собеседник агентства.

СВВМИУ готовило специалистов для подводного флота с 1951 по 1996 год. 23 года назад на базе него был создан Институт ядерной энергии и промышленности, который в 2015 году вошел в состав Севастопольского госуниверситета.

2 июля в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России. Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть его в строй.

"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Путин 2 июля на встрече с Шойгу.

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