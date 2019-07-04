Предприятия ОПК получили возможность выступать в качестве единственных поставщиков по контрактам жизненного цикла

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получили возможность выступать единственным поставщиком по контрактам жизненного цикла при поставке продукции, создаваемой в рамках специальных инвестиционных контрактов, следует из правительственного постановления, опубликованного на сайте правительства РФ.

"Расширение возможностей по заключению контрактов жизненного цикла для организаций ОПК - это логическое продолжение нашей работы по совершенствованию нормативной правовой базы, направленной на стимулирование диверсификации производства организаций оборонной промышленности. (...) На наш взгляд, такая мера позволит реально стимулировать производство гражданской продукции на ОПК", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении о подписании этого постановления.

Документ вносит изменения в другое правительственное постановление: "Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла". Они позволяют предприятиям ОПК заключать контракты жизненного цикла в качестве единственного поставщика, если продукция будет создаваться в рамках СПИК.

Как сообщалось, в феврале текущего года президент РФ Владимир Путин поручил правительству поддержать диверсификацию производства предприятий ОПК на выпуск продукции гражданского назначения мерами, направленными на закупки такой продукции госзаказчиками и госкомпаниями.

Согласно этим поручениям, правительство РФ должно, в числе прочего, обеспечить к середине июля текущего года наделение правительственной комиссии по импортозамещению полномочиями по координации деятельности госорганов различных уровней, госкорпораций и госкомпаний, связанной с осуществлением ими закупок гражданской продукции предприятий ОПК при реализации крупных инвестиционных проектов и программ. К этому же сроку правительство должно получить право утверждать номенклатуру и определять размер доли гражданской продукции производства предприятий ОПК, подлежащей закупке госзаказчиками и госкомпаниями. При этом для "оборонки" должны быть отменены ограничения по количеству продукции гражданского назначения, которая может поставляться единственным поставщиком при реализации СПИК. Причем в рамках специальных инвестконтрактов должна быть установлена возможность заключения контрактов жизненного цикла.

К настоящему времени законодательная база для реализации этих поручений уже подготовлена. Так, в июне Госдума приняла поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), предусматривающие снижение для предприятий ОПК порога отнесения инвестиций к специальным инвестиционным контрактам.

По этим поправкам к специнвестконтрактам можно относить инвестиции объемом от 750 млн рублей (3 млрд рублей в настоящее время) - при их соответствии другим критериям специнвестконтрактов. Такой порог установлен только для предприятий ОПК.

По оценке Минпромторга РФ, в 2019-2024 годах предприятия ОПК могут произвести для нацпроектов продукцию гражданского назначения на общую сумму около 2,2 трлн рублей. При этом бюджет самих нацпроектов оценивается в 26 трлн рублей.

По данным Минпромторга, гражданская продукция ОПК может быть востребована, прежде всего, в национальных проектах по направлениям "Цифровая экономика", "Образование", "Здравоохранение", "Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры", "Модернизация автомобильных дорог" и пр.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 году планируется повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%