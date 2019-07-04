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04.07.2019
Известия.ru

Ракетные комплексы, авиация и корабли РФ проследят за НАТО в Черном море

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" заступили на боевое дежурство в Черном море в связи с заходом кораблей НАТО, сообщили в национальном центре управления обороной России в среду, 3 июля.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании "Дункан" и фрегата ВМС Канады "Торонто", зашедших 2 июля в акваторию Черного моря", — приводит сообщение ведомства "РИА Новости".

По данным центра управления, перемещение кораблей НАТО непосредственно контролируют сторожевой корабль "Пытливый" и противолодочный корабль "Касимов".

Также организовано дежурство самолетов морской авиации и радиоэлектронное сопровождение.

Корабли НАТО прибыли в Черное море для участия в американо-украинских маневрах "Си Бриз — 2019" (Sea Breeze-2019), которые проводятся с 1 по 12 июля. Они проводятся ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран.

В этом году в учениях принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира. Маневры будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой, военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО.

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