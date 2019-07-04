Предварительные испытания 57-мм ДУМВ в составе БМП Т-15 на платформе "Армата" начнутся в 2019 году

Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с 57-мм пушкой на выставке IV Международного военно-технического форума "Армия-2018".

ЦАМТО, 3 июля. Предварительные испытания 57-мм дистанционного управляемого модуля вооружения (ДУМВ) в составе БМП Т-15 на платформе "Армата" начнутся в 2019 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в годовом отчете компании-разработчика данной системы – корпорации "Уралвагонзавод", опубликованном 3 июля.

"Завершается изготовление образцов ДУМВ-57, его автоматические 57-мм пушки прошли автономные отладочные испытания стрельбой. На форуме "Армия-2018" модуль был продемонстрирован в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата". В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, намеченным на 2019 год", – говорится в документе.

Как напоминает агентство, на форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Весь контракт будет выполнен до конца 2021 года, сообщил после подписания документа замминистра обороны Алексей Криворучко.